Киев, 6 июля, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко опроверг слова лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что президент Украины готовится к вводу в стране военного положения, чтобы отменить выборы. Об этом Гончаренко заявил 6 июля в кулуарах Рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Еще Порошенко спланировал и договорился с инопланетянами, что они прилетают и каким-то образом отключат все возможности провести в стране выборы. И тогда он будет еще 100 лет. То, что вы говорите, это абсолютная несуразица, это бред. Это говорят уже несколько лет», — сказал Гончаренко.

«Ввод военного положения и чрезвычайного положения — это ложь, будут в стране выборы. Люди сами выберут, кого они хотят в президенты, кого они хотят в парламент. Единственное чего мы не хотим, чтобы это все считал Охендовский. А наши коллеги хотят — в этом загвоздка», — пояснил Гончаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что президент Порошенко хочет активизировать боевые действия в Донбассе, чтобы ввести военное положение и отменить выборы.

«Сегодня президент и его окружение имеют достаточно близкие и тесные отношения с теми, кто сегодня якобы возглавляют эти фейковые ДНР и ЛНР. На этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе… Президент через разжигание войны хочет не проводить выборы в принципе», — сказала Тимошенко.