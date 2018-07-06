Пенза, 6 июля, 2018, 12:20 — ИА Регнум. В Пензе на базе госпиталя для ветеранов начал работу Областной гериатрический центр. Сейчас прием ведут трое врачей — гериатр и двое неврологов-паркинсонистов, сообщили ИА REGNUM в минздраве Пензенской области.

Пресс-служба минздрава Пензенской области Пожилая женщина на приеме у специалиста

По словам главного специалиста-гериатра Пензенской области Елены Гринчук, пациенты центра — пожилые люди, имеющие множество хронических заболеваний, в том числе связанных с возрастными изменениями.

Направление в гериатрический центр пациенты могут получить после прохождения диспансеризации в поликлинике по месту жительства при выявлении признаков старческой астении.

Пресс-служба минздрава Пензенской области Областной гериатрический центр

На прием пациентам рекомендуется приходить с родственниками или теми людьми, кто в дальнейшем будет осуществлять уход.

«Также лучше прийти на прием с лекарственными препаратами, которые пациент принимает от уже имеющихся у него хронических патологий. Мы сможем оценить правильность назначения данных препаратов, что-то скорректировать, убрать или доназначить», — отметила Гринчук. В течение 45 минут врачи проведут необходимые исследования и дадут первоначальные рекомендации.

Она подчеркнула, что 70% людей пожилого возраста проводят основную часть времени перед телевизором, теряя мышечную и умственную активность. При этом развитие характерных для пожилых людей заболеваний, таких как болезни Альцгеймера или Паркинсона, можно приостановить.

Специалисты гериатрического центра будут осуществлять тесное взаимодействие с органами социальной защиты населения, передавая им своевременно информацию о вновь выявленных гражданах, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в предоставлении социальных услуг.

Пресс-служба минздрава Пензенской области Беседа с врачом

Отметим, в феврале 2016 года правительство РФ утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. В пояснительной записке к документу говорилось, что число пожилых граждан в России растет и к 2021 году их доля в общей численности населения составит 26,7% — это около 39,5 млн человек. Стратегия предполагает приоритетные проекты по нескольким направлениям: стимулирование занятости граждан пожилого возраста; повышение уровня их финансовой грамотности; обеспечение доступа граждан пожилого возраста к информационным и образовательным ресурсам; развитие современных форм социального обслуживания, совершенствование системы охраны здоровья, развитие рынка социальных услуг, защита прав граждан старшего поколения; формирование условий для организации досуга пожилых людей; применение дифференцированного подхода к определению форм социальной поддержки граждан старшего поколения.

ИА REGNUM напоминает, в ближайшие 50 лет численность младшей возрастной группы населения в мире останется практически неизменной, а численность старшей будет расти на фоне снижения численности населения трудоспособного возраста. По данным ООН, доля людей 60 лет и старше в мире в 2015 году составила 20%, а к 2025 году она увеличится до 24%, к 2050 году — до одной трети. Доля пожилого населения в России близка к показателю наиболее развитых стран.

Согласно среднему варианту прогноза, численность населения России старше трудоспособного возраста к 2031 году составит 42,3 млн человек — или 28,7%.

В связи с этим проблемы оказания гериатрической помощи становятся чрезвычайно важны. В настоящее время в России в сети гериатрической медицинской помощи функционируют 2345 геронтологических коек, действуют 3 гериатрические больницы, а также 64 госпиталя ветеранов войн общей мощностью более 17 000 коек.