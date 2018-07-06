Москва, 6 июля, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Польша накопила большой опыт эксплуатации истребителей МиГ-29, однако новее эти машины не становятся, пояснил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Миг-29 польских ВВС

В районе города Пасленк в ночь на 6 июля потерпел крушение истребитель МиГ-29 ВВС Польши. Пилот катапультировался, его гибель подтвердил врач скорой помощи.

Прекращение полетов МиГ-29 — это обычная практика после авиакатастроф. Полеты прекращаются, пока не будет установлена причина катастрофы.

В Польше имеется 32 истребителя МиГ-29 и уже накоплен большой опыт применения самолетов. Но новее они не становятся, поэтому, возможно, что причиной катастрофы мог стать небольшой оставшийся ресурс машины.

Известно, что часть истребителей МиГ-29 в Польше планируют модернизировать.

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Минобороны Польши уточнило, что погибший летчик налетал в общей сложности более 850 часов, из которых около 600 — на МиГ-29. Полеты на истребителе МиГ-29 временно приостановлены.