Калуга, 6 июля, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» обсудил 5 июля Совет Законодательного собрания Калужской области.

Zskaluga.ru Совет Законодательного собрания области поддержал пенсионную реформу.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата калужского регионального парламента, о содержании документа рассказала председатель комитета по социальной политике Заксобрания Наталья Логачёва. Депутат подчеркнула, что данный проект поступил для рассмотрения в Законодательное собрание области из Государственной думы РФ.

По словам Логачёвой, в настоявшее время в стране наблюдается рост получателей пенсий на фоне сокращения лиц, за которых работодатели уплачивают взносы. К 2025 году соотношение работающих граждан и пенсионеров составит 1,04. В связи с этим документом предлагается поэтапное повышение пенсионного возраста. Комитет по социальной политике областного парламента поддержал законопроект.

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Калужской области Михаил Локтев напомнил собравшимся о провале рождаемости в 90-е годы. По его словам, те, кто родились в это время, должны выходить на рынок труда, а выходить по существу некому. В области, по словам Локтева, 566 тысяч человек трудоспособного возраста, а пенсионеров в 2018 году более 320 тысяч. Из более миллиона пенсионных лицевых счетов — действующих всего 538 тысяч, причем 80 тысяч из них это работающие пенсионеры. В итоге более 100 тысяч человек трудоспособного возраста фонд не видит.

Михаил Локтев также отметил, что можно, как альтернативный вариант, повысить взносы, но нагрузка на работодателей и так на пределе. Можно не повышать пенсии, но тогда уровень жизни пенсионеров существенно упадет. Предложенный документ, по мнению главы регионального отделения Пенсионного фонда, направлен на улучшение качества жизни людей. Только в первый год повышения возраста возникшая экономия позволит увеличить пенсии более чем на тысячу рублей.

Председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин заявил, что пенсионный фонд страны на сегодняшний день составляет 8,5 триллиона рублей. При этом пенсионные взносы составляют всего 6 триллионов. Дефицит покрывается из других источников. В частности, за счет активной торговли нефтепродуктами. Он также напомнил, что в 2016 году низкая цена на нефть уже вынудила правительство прекратить индексацию выплат работающим пенсионерам, поэтому такое решение нужно воспринимать как необходимость.

«В ближайшее время законопроект будет рассматриваться в первом чтении, ко второму чтению от нас потребуют предложения, которые будут рассматриваться и тщательно анализироваться Госдумой. Нужно все суммировать», — считает Виктор Бабурин.

Высказались по законопроекту и депутаты. В их выступлениях отмечалось, что есть проблемы, которые надо решать, — это и ликвидация зарплат в конвертах, и вывод из тени отдельных категорий предпринимателей и работодателей, и более справедливое начисление пенсий.

Между тем депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» предложенный документ не поддержали.

В этой связи спикер областного парламента Виктор Бабурин призвал коллег не лукавить. Он подчеркнул, что это не обрушающая систему реформа, а поэтапный переход, направленный на поддержание стабильности.

Руководитель фракции ЛДПР Сергей Фадеев заявил, что фракция поддерживает законопроект:

«Давайте не раскачивать ситуацию. Такие реформы во всех странах проходили болезненно, и нам нужно через это пройти и сделать мощный рывок. Мы должны набраться политического мужества, гражданской совести. Наша задача — встречаться с избирателями и разъяснять все тонкости».

Подводя итоги обсуждения, председатель калужского областного Заксобрания Виктор Бабурин подчеркнул, что партия «Единая Россия» отмечает, что необходимость реформы назрела.

«Такой ситуацию оставлять дальше уже невозможно. Это может привести к очень тяжелым последствиям. Каким? У нас резко растет количество пенсионеров. Сегодня 1,6 работающего содержат одного пенсионера. Через пять лет сложится ситуация, когда один работающий будет на одного пенсионера. Это приведет к тому, что пенсия будет сокращаться. Разве государство может допустить это? Нет, конечно. Все это прекрасно понимают. Все направлено на то, чтобы доходы пенсионеров росли, повышался их жизненный уровень, чтобы Пенсионный фонд справлялся с выплатой пенсий. Что касается меня, то я за то, чтобы для женщин пенсионный возраст повысился только на 5 лет, как и для мужчин, то есть до 60 лет, — отметил Виктор Бабурин.

Совет Законодательного собрания Калужской области принял решение поддержать законопроект о пенсионной реформе.

Напомним, 1 июля 2018 года в калужском сквере Жукова состоялся пикет горожан против повышения пенсионного возраста. В мероприятии приняли участие порядка 120 калужан, которые требовали не рассматривать в Госдуме проект правительства России о предстоящей пенсионной реформе. Пикетчики собрали подписи калужан и гостей областного центра против нововведения правительства Дмитрия Медведева.