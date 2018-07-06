Кемерово, 6 июля, 2018, 12:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области подвели итоги конкурса молодежных проектов Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК), призванного поддерживать активность молодых сотрудников компании, их интерес к научно-изыскательской деятельности. Это мероприятие проходит в рамках подготовки к молодёжному форуму ТИМ «Бирюса-2018» и конференции Ассоциации молодых энергетиков, проведение которых запланировано в Кемерове на осень 2018 года. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 июля, в отделе по связям с общественностью СГК.

СГК Молодые энергетики кузбасских предприятий Сибирской генерирующей компании представили свои новаторские технические и социальные идеи в Кузбассе

В рамках этого конкурса, который энергетики проводят уже третий год, молодые сотрудники электростанций и теплосетевых компаний представили экспертному совету свои идеи по улучшению производственных процессов, а также социальные проекты с участием коллективов предприятий.

«Например, слесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений Кемеровской ТЭЦ Дмитрий Костяков предложил внедрить дополнительные аспирационные фильтры в цехах электростанции. Это, по его мнению, поможет улучшить качество воздуха в помещениях, повысить пожарную безопасность, снизить риск получения профзаболеваний у работников, увеличит срок службы оборудования», — отмечают в СГК.

О другом конкурсанте — машинисте-обходчике по турбинному оборудованию Беловской ГРЭС Иване Кешкине известно, что он представил на суд экспертов проект по внедрению новой системы парораспределения в турбине.

«Парораспределение — это сложные системы подачи пара в турбину, которые регулируют расход и параметры подаваемого пара. Если изменить диаграмму раскрытия сопел и подачу пара, можно уменьшить количество сжигаемого топлива, соответственно добиться лучших экономических показателей при тех же параметрах пара», — пояснил Иван Кешкин.

Заместитель начальника цеха оборудования газотурбинных установок ГТЭС «Новокузнецкая» Иван Степанов предложил внедрить на электростанции новую систему предпускового подогрева масла газотурбинной установи от сетевой воды в зимнее время.

«Это сократит затраты электроэнергии на подогрев масла, а, следовательно, эксплуатационные издержки энергопредприятия», — заявил рационализатор.

Диспетчер Межрегиональной теплосетевой компании Вадим Дордин предложил воплотить в жизнь социальный проект: создать в сквере памяти погибшим при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вишневую аллею.

«Реализовать проект возможно с участием волонтёров экодвижения «Зеленая дружина» СГК», — отметил автор идеи.

Все представленные на конкурс проекты стали предметом серьезного обсуждения участниками экспертного совета: руководили внимательно изучили и целесообразность идеи, и возможность ее технического воплощения, и необходимые для этого затраты. В итоге победителем конкурса признан проект Ивана Степанова.

«Молодому энергетику предстоит доработать свою рационализаторскую идею для ГТЭС «Новокузнецкая» с учётом высказанных мнений экспертов», — отмечают в СГК.

Все участники конкурса получили дипломы и приглашение к участию в осенней конференции Ассоциации молодых энергетиков.

Резюмируя итоги конкурса, начальник управления по персоналу Кузбасского филиала СГК Ольга Чемеринская, в частности, отметила:

«Самое ценное, что на наших предприятиях работает молодежь, которая не хочет ограничиваться уже сформировавшимися производственными процессами, которая мыслит нестандартно, новаторски, может и хочет заниматься научно-техническими изысканиями. Этих ребят мы должны обязательно поддерживать, учить качественному проектному творчеству. Именно на таких сотрудников нужно делать ставки».