Москва, 6 июля, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Законопроект о включении прав требования в ипотечное покрытие облигаций внесло в Госдуму правительство РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Как отмечают в правительстве, сегодня закон об ипотечных ценных бумагах не позволяет включить в ипотечное покрытие облигаций права требования по кредитам и займам, обеспеченным правами требования по договорам долевого участия. Правительство преддвгвет изменить эту норму и включить права требования, обеспеченные залогом прав по договорам участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций.

По данным авторов законопроекта, доля кредитов, выданных для приобретения новостроек по договорам долевого участия, которые не могут быть секьюритизированы до завершения строительства, сегодня достигает 40% от всего объема ипотечного кредитования. При этом уровень просроченных платежей по таким кредитам примерно в 4 раза ниже, чем по кредитам с залогом готового жилья.

В связи с этим, отмечают авторы инициативы, изменения, позволяющие использовать права требования в ипотечном покрытии облигаций позволит развивать ипотечное кредитование новостроек, что будет банки снижать процентные ставки по таким кредитам.

Между тем, для того, чтобы снизить риски, правительство предлагает установить, что доля кредитов с залогом прав по договорам долевого строительства не может превышать 40% от всего размера ипотеки. Кроме того, залогодателю также запрещается заменять предмет залога или передавать права по нему без согласия залогодержателя.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят банкам увеличить объемы и снизить ставки ипотечного кредитования за счет получения доступа к оперативному рефинансированию кредитов, предоставленных для приобретения жилья на первичном рынке», — отмечают в правительстве.