Красноярск, 6 июля, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Воспитанники детского сада №140 в Красноярске следят за успехами сборной России на чемпионате мира по футболу — 2018. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 июля, в мэрии Красноярска, дети были в восторге от матча 1/8 финала, состоявшегося 1 июля, в котором сборная России обыграла команду Испании.

Пресс-служба администрации Красноярска Воспитанники красноярского детсада играют в футбол

По мнению воспитанников детсада, героем матча стал капитан и вратарь сборной России Игорь Акинфеев.

«Дети уверены, что четвертьфинальный матч со сборной Хорватии также завершится серией пенальти», — рассказали в мэрии.

В честь этого события детсадовцы решили провести собственный матч. Они разделились на две команды по шесть человек — «команду России» и «команду Хорватии». Сначала вратарь «команды России» пропустил два гола, однако после этого «наши» футболисты собрались и вырвали победу у «хорватов» — 4:2 после серии пенальти.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в России проходит чемпионат мира по футболу — 2018. В ходе матча Россия — Испания, состоявшегося 1 июля в «Лужниках» (Москва), Игорь Акинфеев дважды отбил мяч в серии послематчевых пенальти. В итоге сборная России победила в игре с испанцами и вышла в ¼ финала чемпионата мира.

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Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля в Сочи.