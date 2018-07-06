Москва, 6 июля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Отказ от выполнения договоренностей о расширении группы Каспшика и внедрении механизмов расследования дискредитирует не сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а ту сторону, которой четверти века после обретения независимости не хватило для выхода государства к международной договороспособности. Об этом в интервью news. am сказал бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта от России Владимир Казимиров.

novostink.ru Владимир Казимиров

Отвечая на вопрос о том, может ли Азербайджан пойти на новую авантюру, как в 2016 году, учитывая то обстоятельство, что продолжительное время армянская сторона заявляет о скоплениях сил азербайджанской армии на линии соприкосновения, Казимиров сказал, что «только полный отказ от опоры на силу, а не на разум в разрешении этого конфликта мог бы исключить подобные авантюры, но кто-то к этому не готов».

Говоря о территориальных уступках, разговоры о которых активизировались в последнее время, Казимиров сказал, что термин «территориальные уступки» не обладает точностью.

Он напомнил, что войной были охвачены разные территории — и почти весь Нагорный Карабах, и несколько соседних районов Азербайджана, и пограничные районы Армении. В итоге, по словам дипломата, контроль над территориями по итогам военных действий у разных сторон конфликта.

«Вполне понятно, что три стороны по-своему видят судьбы разных районов и не всегда судят о них по прежним государственным и административным границам. Границы неприкосновенны куда больше теоретически и схоластически — в идеале, а на практике редко какая война не касается судьбы тех или иных территорий. Это предмет для разумных и реалистических переговоров между сторонами конфликта», — сказал Казимиров.

Говоря о некотором неспокойствии, которое в последнее время наблюдается на нахиджеванском направлении армяно-азербайджанской границы, экс-посредник по нагорно-карабахскому урегулировании отметил, что на нахиджеванском направлении Гейдар Алиев был гораздо аккуратнее.

«Из Нахиджевана он [Гейдар Алиев] даже поддерживал контакт с Ереваном, чтобы обеспечить более спокойную обстановку на границе. Хорошо помню нашу беседу там с ним в конце июля 1992 г. и его пророческие высказывания о режиме и политике народно-фронтовцев».