Кировск, Ленинградская область, 6 июля, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери в поселке Путилово Кировского района Ленинградской области воссоздали фактически из руин с помощью средств благотворительного фонда. В воскресенье, 8 июля, пройдет торжественная церемония повторного освящения храма.

Благотворительный фонд «Возрождение Церкви Тихвинской Иконы Божией Матери» Церковь Тихвинской иконы Божией Матери после реставрации

Дата выбрана не случайно — в этот день отмечается 300-летие церкви. Храм вновь откроется для прихожан спустя 80 лет с момента его закрытия.

Торжественное богослужение и освящение храма возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Помимо священнослужителей, в церемонии примет участие председатель Попечительского совета Благотворительного фонда «Возрождение церкви Тихвинской иконы Божией Матери», бывший министр транспорта России Максим Соколов.

Благотворительный фонд получил в распоряжение храм в 2011 году в состоянии почти полного разрушения. «Была уничтожена колокольня, разрушены купола, отсутствовали перекрытия, имелись широкие проломы в кирпичной кладке стен», — отмечают в фонде.

Благотворительный фонд «Возрождение Церкви Тихвинской Иконы Божией Матери» Церковь Тихвинской иконы Божией Матери до реставрации

В 2011—2012 гг. было проведено экспертное исследование фундамента и несущих стен церкви, выполнены проектные работы. Была выбрана методология реставрации, предполагающая сохранение имеющихся конструкций и восстановление внутреннего убранства по сохранившимся историческим документам. Собственно реставрационные работы начались в 2013 году и были полностью завершены весной 2018 года.

В феврале 2014 года церковь Тихвинской иконы Божией Матери с прицерковным садом была признана объектом культурного наследия федерального значения.