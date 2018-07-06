Москва, 6 июля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Например, успешные переговоры Путина и Трампа

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Российский рубль в паре с долларом пока зажат в коридоре от 62,70 до 63,80. Любой внешний позитив гасится операциями российского Минфина по покупке валюты. Так, российский внутренний валютный рынок полностью проигнорировал рост цен на нефть до $78 за баррель, на позитив на западных фондовых рынках и на снижение рисков, уменьшение напряженности на китайском валютном рынке, заявил корреспонденту ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«На этой неделе Минфин РФ объявил, что до 5 августа потратит на покупку валюты 387 млрд рублей, то есть ежедневный объем операций составит 15.8 млрд рублей. Хотя цифра меньше чем было в июне, но по-прежнему объем остается существенный. Учитывая летнюю сезонность и связанную с ней низкую активность, можно предположить, что любые положительные новости для рубля (например, успешные переговоры Путина и Трампа) будут нивелированы операциями Минфина», — пояснил эксперт.

В случае, если события на мировых рынках снова начнут развиваться по негативному сценарию — обострение торговой войны США и Китая, падение валют emerging markets, выход инвесторов из рискованных активов, то в такой ситуации котировки в паре доллар-рубль снова поднимутся к верхней планке коридора, к 63,80.

«6 июля вечером ход торгов на мировых рынках определят важные американские данные по рынку труда. Выйдет отчет по безработице за июнь. Особое значение будут иметь данные по зарплате, именно от них будет зависеть степень агрессивности монетарной политики ФРС США, что крайне важно для оценки степени риска для инвестиций на развивающихся рынках», — отметил Капустянский.

Читайте также: Рубль не решается на более активные движения