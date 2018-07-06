Москва, 6 июля, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Объем финансирования в России национального проекта по образованию предварительно оценивается в 800 млрд рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

По ее словам, вышеуказанная сумма, которую планирует выделить правительство страны, рассчитана на шестилетний период.

«Предполагается выделить почти 800 млрд рублей», — заявила Голикова.

Читайте также: В ожидании «команды мечты»: к чему приведёт раздел Минобрнауки?

А также: Российские вузы попросили Путина о реформе системы госаккредитации