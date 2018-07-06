Иваново, 6 июля, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Отношение к повышению пенсионного возраста в России неоднозначное. С одной стороны, определенная необходимость в этом есть. С другой стороны, для таких значительных изменений нужен целый комплекс других законодательных актов, которые должны быть приняты до принятия основного закона, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «СИСТЕМА», член Общественной палаты Ивановской области Павел Грико.

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Законодательные акты перед принятием закона о повышении пенсионного возраста должны быть связаны со здравоохранением, с дополнительным образованием, с повышением квалификации работников, со спортом и т. д. И только в комплексе это может быть применимо. Просто принять закон без изменения ряда законодательных актов нельзя, считает он.

«Надо принять комплекс мер, чтобы была социальная защищенность граждан, чтобы люди, которые достигают пенсионного возраста, могли продолжать заниматься трудовой деятельностью. В целом структура страны должна быть подготовлена к принятию такого серьезного решения, как повышение пенсионного возраста», — высказал свое мнение Грико.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»