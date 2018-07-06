Грейт-Фолс, США, 6 июля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп посоветовал своим критикам не опасаться в связи с предстоящей в Хельсинки встречей с президентом России Владимиром Путиным. Выступая на митинге в Монтане, американский лидер заверил собравшихся в том, что к этой встрече он полностью готов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Путин в порядке. Мы все в порядке. Мы люди. Буду ли я готов? Полностью подготовлен. Я был готов к этому всю свою жизнь», — цитирует The New York Times Трампа.

Во время своего выступления Трамп проявил театральность, изобразив своих критиков, постоянно предупреждающих о том, что Путин проходил службу в Комитете государственной безопасности СССР, а потому его нужно опасаться. Таким образом, президент США продемонстрировал, что подобные опасения не имеют под собой оснований.

Завершая эту часть выступления, Трамп добавил, что Соединенным Штатам следует «уживаться с Россией, ладить с Китаем и ладить с другими странами», и в этом нет ничего плохого.

Напомним, встреча Путина и Трампа должна состояться 16 июля в Хельсинки. Ранее Москву посетила американская делегация, а в настоящее время стороны продолжают прорабатывать повестку саммита глав государств. Предполагается, что центральной темой переговоров станут российско-американские отношения.

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