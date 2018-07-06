Лондон, 6 июля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. После очередного отравления якобы нервно-паралитическим веществом «Новичок» в английском графстве Уилтшир вновь стали звучать обвинения в адрес России, которая, как считают в Лондоне, стояла за покушением на бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте нынешнего года. Тем не менее единственное, что можно сказать на сегодняшний день, — наверняка никто не знает. Наиболее же вероятная версия — это попытка бросить тень на президента России Владимира Путина, пишет Саймон Дженкинс в статье для британского издания The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Версия

Автор подчеркивает, что он, кажется, единственный человек в мире, который не догадывается о том, кто стоял за недавними громкими отравлениями. Так, британские власти утверждают, что за этими преступлениями могли стоять исключительно российские спецслужбы, поскольку только у них был доступ к яду «Новичок». Очевидно, что в британском военном научном центре «Портон-Даун», «по воле судьбы оказавшемся совсем рядом», знают о нём очень много. И хотя еще можно понять желание устранить перебежчика, непонятно, зачем делать это через столько лет после его предательства, а также во время столь важного события, как чемпионат мира по футболу.

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Несмотря на то, что премьер-министр страны Тереза Мэй и продолжает обвинять Россию, называя произошедшее «вопиющем и невообразимым» инцидентом, без ответа остается целый ряд вопросов. В частности, не ясно, зачем кому-то покушаться на пару, никак не связанную со Скрипалями, каким образом они могли подвергнуться воздействию отравляющего вещества в 12 км от места первоначального нападения. Может ли быть, что целью очередного отравления было отвлечь внимание от нападения на Скрипалей или же показать, что «Новичок» доступен на любом углу?

Хотя ответов на эти и другие вопросы пока нет, это не помешало официальным лицам Великобритании в очередной раз указать на Россию. Так, глава МВД страны Саджид Джавид призвал Москву объяснить, как мог произойти этот инцидент, тогда как его заместитель Бен Уоллес указал на высокую вероятность причастности Кремля. Автор же указывает на то, что в подтверждение этих обвинений Лондоном за три месяца, прошедших с отравления Скрипалей, не было представлено никаких доказательств.

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«Я не могу только понять, какой может быть мотив у Кремля совершать убийства на территории иностранного государства в преддверии, не говоря уже во время самого спортивного мероприятия, которое имеет гигантское шовинистическое значение для России», — подчеркнул он.

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Указывая на то, что самым вероятным объяснением случившегося является попытка одного из врагов действующего президента России очернить главу Кремля, Дженкинс отмечает, что наверняка знать невозможно. Поэтому он призывает относиться к произошедшему не как к части крупной международной игры, а как к отдельным покушениям на убийство, которыми должны заниматься полиция и эксперты. Если появятся доказательства того, что за отравлениями стояла Москва, ее действия должны быть встречены со всем гневом, если же нет, тем хуже для политиков.

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Напомним, ранее британский таблоид The Sun со ссылкой на руководителей сил безопасности Соединенного Королевства сообщил, что бывшему полковнику ГРУ Скрипалю и его дочери Юлии удалось выжить после отравления в британском Солсбери благодаря сильному дождю, который снизил концентрацию нервно-паралитического вещества.

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