Симферополь, 6 июля, 2018, 11:30 — ИА Регнум. С марта 2017 года Интерпол не разыскивает людей, которые совершили преступления на территории Крыма. Об этом журналистам 6 июля в Симферополе заявила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Помимо этого, все, кто совершил мошеннические действия, убийства, изнасилования, сбывал здесь наркотики, все они свободно пересекают границу и прекрасно себя чувствуют на Украине. Это наказание жителей Крыма», — отметила крымский омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате запрета на использование каналов Интерпола в случае совершения преступления на территории Крымского полуострова с международного розыска было снято порядка 70 преступников.