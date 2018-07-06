Иваново, 6 июля, 2018, 11:21 — ИА Регнум. С точки зрения работодателей экономика страны подсказывает, что пенсионный возраст можно и нужно повысить. А в России такой шаг связан с экономический безопасностью страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы компаний «Константа-Холдинг» (Ивановская область) Марк Геллер.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

В настоящее время Пенсионный фонд РФ (ПФР) практически разорён. Выход на пенсию граждан потребует огромных экономических вложений со стороны государства, чтобы поддержать уровень выплат пенсионерам. Эта та необходимость, которую надо было сделать уже давно, но в силу политических мотивов этого сделать раньше было невозможно.

«Россия отстала от тех стран, где пенсионный возраст уже давно повышен. Сейчас продолжительность жизни в стране выросла, поэтому, конечно, эту меру надо подержать. К повышению пенсионного возраста всё шло достаточно долго», — высказал свое мнение Геллер.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»