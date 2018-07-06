Вашингтон, 6 июля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. В том, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын видит «более светлое будущее» для жителей страны, уверен президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

По его словам, ему удалось побеседовать с главой Белого дома США на эту тему на борту воздушного судна.

«Пока мы летели, я разговаривал с президентом, — написал Помпео. — … Он верит в то, что председатель Ким Чен Ын видит другое, более светлое будущее для жителей КНДР».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исторические переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, по итогам которых был подписан совместный документ, прошли в Сингапуре 12 июня 2018 г.

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