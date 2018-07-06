Норильск, Красноярский край, 6 июля, 2018, 11:13 — ИА Регнум. В Норильске 6 июля случился пожар в одной из квартир многоквартирного дома. Пострадали трое детей в возрасте от пяти до восьми лет, сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

skeeze Пожар

Обстоятельства произошедшего устанавливает следствие, проводится проверка. Дети доставлены в больницу. По данным ведомства, двое детей проходят медицинское обследование, ещё один пострадавший находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2018 года пожар в жилом вагончике унёс жизни троих детей в Бурятии. По версии дознавателей МЧС России, к трагедии мог привести аварийный режим работы электрооборудования.

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