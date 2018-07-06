Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Поставщик электричества в метро Северной столицы — АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) — подал в суд новые иски к ОАО «Метрострой» и его дочерним компаниям, которые участвуют в строительстве Петербургского метрополитена. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в пресс-службе ПСК.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция «Новокрестовская»

По данным энергетиков, метростроевцы в период с февраля по апрель 2018 года задолжали за энергоснабжение стройплощадки станции «Новокрестовская» и шахты №465, а также одного административного здания. Общая сумма исковых требований, включая неустойки за нарушение сроков оплаты, составляет 3,2 млн рублей.

Напомним, станция «Новокрестовская» была специально построена к чемпионату мира и в эти дни она активно задействована в перевозке болельщиков на стадион «Санкт-Петербург» и обратно.

Ранее АО «ПСК» потребовало от ОАО «Метрострой» через суд оплатить задолженность за энергоснабжение нового электродепо «Южная» (Шушары), стройплощадки станций метро «Проспект Славы», «Беговая» («Улица Савушкина») и других объектов на сумму 9,7 млн рублей.

Кроме того, были поданы исковые заявления к дочерним компаниям ОАО «Метрострой» на общую сумму около 2 млн рублей.

«Проблемы с оплатой электроэнергии у ОАО «Метрострой» начались с июля 2017 года. В настоящее время задолженность составляет 46,8 млн рублей. При этом ранее достигнутые договоренности по оплате потребителем нарушаются», — заявили в ПСК.

АО «Петербургская сбытовая компания» является поставщиком электроэнергии в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской областях; обслуживает свыше 3 миллионов бытовых потребителей и более 60 тысяч потребителей — юридических лиц. Единственным акционером АО «Петербургская сбытовая компания» является ПАО «Интер РАО».