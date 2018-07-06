Ставрополь, 6 июля, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Движение на ряде улиц Ставрополя затруднено из-за подтопленных дорог после ливня, прошедшего в ночь на 6 июля. О заторах в социальных сетях сообщают жители города.

Александр Федоров. Деревня

Горожане делятся фотографиями и видео, на которых видно, что дороги в ряде районов сильно затоплены. Сообщается, что несколько автомобилей оказались фактически под водой.

«Впору на гидроциклах у вас по городу гонять или венецианских гондольеров приглашать на сезон поработать», — предлагают горожанам сочувствующие.

Как сообщает revizor26.ru, ГИБДД приняла решение ограничить движение транспорта на проспекте Кулакова от пересечения с проспектом Юности до пересечения с улицей Бруснева. Движение обещают открыть, как только уровень воды снизится.

Добавим, что, по данным Центра «Антистихия» МЧС России и Гидрометцентра России, на территории в том числе Ставропольского края 6 июля ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, порывы ветра до 20−25 м/с.