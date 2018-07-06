Тукаевский район, Татарстан, 6 июля, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации пытается оспорить решение суда о понуждении к заключению договора аренды лесного участка общей площадью 45 011 кв. м, относящегося к нацпарку «Нижняя Кама» в Тукаевском районе Татарии. Ранее суд удовлетворил требование ООО «АниС» о передаче в аренду участка под базу отдыха «Лазурная» на 49 лет. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 10 июля 2018 года. С решением не согласны также Управление Росимущества по РТ и Ульяновской области, выступившее ответчиком, и ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама», которое имеет на спорный участок право постоянного (бессрочного) пользования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

В мае 1999 года владелец лесного фонда — национальный парк «Нижняя Кама» заключил с ОАО «Завод микролитражных автомобилей» (на тот момент «дочернее предприятие» компании КамАз) договор аренды, по которому последнему в долгосрочное пользование был передан участок лесного фонда в Челнинском лесничестве общей площадью 6,3 га — для пользования в культурно-оздоровительных целях под базу отдыха «Лазурная». Срок договора истекал 18 мая 2048 года.

29 декабря 2011 года ООО «АниС» приобрело у ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» недвижимость (дом администрации, мини-гостиницу, дом охотника — объекты базы отдыха «Лазурная»), расположенную в Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района Татарии. Участок, на котором стоит приобретённая недвижимость, имеет площадь 45 011 кв. м и использовался продавцом по договору аренды, заключённому в апреле 2010 года с ОАО КамАз. По данным публичной кадастровой карты, участок принадлежит к землям особо охраняемых территорий и объектов, но предназначен для строительства кратковременных баз отдыха. Его кадастровая стоимость — 4 331 858,64 рубля.

4 сентября 2017 года ООО обратилось в Управление Росимущества по РТ и Ульяновской области с заявлением о заключении договора аренды участка. На это ведомство ответило, что земельный участок «находится в собственности Российской Федерации, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама»» и принять решение о заключении договора аренды «не представляется возможным до прекращения ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» в установленном порядке права постоянного (бессрочного) пользования».

Данный ответ не устроил заявителя и он обратился с иском в суд. В дело были привлечены ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

В суде представитель нацпарка пояснил, что «в договоре №37 от 18.05.1999 года сторонами договора не указан кадастровый номер земельного участка, не определены границы, акт приема передачи земельного участка суду не представлен, площадь земельного участка не соответствует площади земельного участка» и установить, что этот участок и участок по договору один и тот же «не представляется возможным».

Кроме того, решением Арбитражного суда РТ в 2012 году по иску Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по РТ к компании «КамАз», Совету Тукаевского муниципального района в лице председателя палаты имущественных и земельных отношений района была оспорена продажа части участков, в том числе и спорного.

Суд рассмотрел претензии ООО «АниС» и пришёл к выводу, что раз «одной из основных задач национального парка является создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных условиях», а раз перечисленные объекты недвижимости истца можно использовать в целях осуществления физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности, то и иск следует удовлетворить.

«Истец имеет право на заключение договоров аренды спорных земельных участков. Относительно площади земельного участка 45 011 кв.м. суд считает необходимым указать следующее. Данная площадь определена истцом, в том числе на основании представленного в материалы дела кадастрового паспорта земельного участка, на котором расположены объекты недвижимости», — отмечается в определении суда.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «АниС» создано в мае 2008 года, уставный капитал — 6,5 млн рублей. Единственный участник ООО с ноября 2017 года — Владимир Гилязов, директор компании с 28 декабря 2016 года — Рустем Калимуллин. Последний также является учредителем четырёх набережночелнинских компаний. Все юрлица по основному виду деятельности относятся к сфере производства санитарно-технических работ, монтажу отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация национального парка «Нижняя Кама» в 2017—2018 году активно занимается возвратом земель на баланс Российской Федерации из владения АО «Земельная корпорация «Лидер», которому крупный массив был продан властями Елабужского района в 2011 году по результатам торгов. Корпорация аффилирована с обанкроченным в 2017 года «Татфондбанком», бывший председатель правления которого Роберт Мусин, на сегодня являющийся фигурантом нескольких уголовных дел, был акционером данного АО.

Представители нацпарка посчитали, что участки отошли в частные руки с нарушением закона, так как районные власти не имеют права передавать федеральные земли в пользование, и обратились с пакетом исков в суд. В середине июня 2018 года суд вернул на баланс государства 25 участков, 4 июля был выигран иск ещё по четырём наделам. Рассмотрение споров продолжается.

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