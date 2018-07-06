Лос-Анджелес, США, 6 июля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Кинокомпания Legendary Entertainment поучаствует в проекте игрового фильма, в основу которого ляжет популярная японская аниме-франшиза Gundam, об этом 5 июля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из аниме по вселеннной Gundam Черный меха

Соответствующее объявление представители компании сделали на выставке Anime Expo 2018, которая на данный момент проходит в Лос-Анджелесе. От Legendary проектом будет заниматься кинопродюсер Кал Бойтер, он будет работать с творческой командой Sunrise.

Читайте также: Создана программа, способная оценить успех фильма в прокате по сценарию

Напомним, первое аниме Gundam вышло в Японии в 1979 году. Оно рассказывало о будущем, в котором люди начали покидать землю и создавать колонии на других планетах. В итоге, желая получить независимость, они вступили с Землёй в войну, которая велась при помощи гигантских пилотируемых роботов. Gundam задал многие каноны аниме-жанра «меха».