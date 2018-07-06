Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В воздушной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге примут участие три военных самолета Тихоокеанского флота России. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Минобороны России Самолет морской авиации ТОФ

К проходу над центром Северной столицы в парадном строю готовятся два дальних противолодочных самолёта морской авиации Ту-142, а также противолодочный самолёт Ил-38Н.

Подготовка самолетов и экипажей ТОФ к воздушной части морского парада будет проходить на аэродроме Кипелово в Вологодской области, куда они уже прибыли, совершив дальний перелет из Приморья.

Тренировочные полёты летчиков-тихоокеанцев начнутся с 9 июля.

В Главном военно-морском параде, который одновременно пройдет в Петербурге на Неве и в Кронштадте — в Финском заливе, примут участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов и более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии.

Несколько кораблей Балтфлота уже прибыли из Балтийска в Кронштадт. Туда же направляется отряд кораблей Северного флота.