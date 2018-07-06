Калуга, 6 июля, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Сотрудники калужского филиала «Почты России» приняли участие в донорской акции «Поделись жизнью», основная цель которой пополнить резерв Калужской областной станции переливания крови. Об этом 6 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Почтовики приняли участие в донорской акции «Поделись жизнью»,

По её словам, для многих участников акции это был первый опыт сдачи крови. Теперь они занесены в базу доноров и в случае необходимости могут оперативно помочь нуждающемуся человеку и спасти жизнь.

«У меня довольно редкая группа крови, и считаю своим долгом поделиться ей. К акции я готовилась заранее, соблюдала все рекомендации и очень рада, что все прошло успешно», — заявила сотрудница филиала «Почта России» Ольга Апанасенкова.

В свою очередь Строк сообщила, что во время акции специалисты Службы крови проводили консультации с участниками и развеивали мифы о донорстве. Одним из таких считается предубеждение людей о том, что сдавать кровь нужно только в случае экстремальной ситуации. Однако для больных людей каждая потерянная минута и есть экстремальный случай, поэтому запас крови на станциях переливания необходимо поддерживать постоянно, заключила представитель почтовой службы.