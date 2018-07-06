Ярославль, 6 июля, 2018, 10:44 — ИА Регнум. 5 июля на традиционном пятничном общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Слепцов раскритиковал глав районных администраций за нескошенную траву, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Особо досталось главе администрации Дзержинского района Екатерине Мусиновой.

Дзержинский район

«Главы, была поставлена задача управляющим компаниям до 6 июля полностью закончить с покосом травы. По какой причине в Дзержинском районе не все закончено?» — спросил мэр.

Глава ответила, что в ее районе вышли на второй покос, и он уже осуществлен на 70%.

«Мне хоть четвертый, и чего? Я говорю, результат — травы не должно быть. Есть норматив, согласно нормативу работают управляющие компании. Почему сегодня не покошена трава в полном объеме, на 100%? Почему есть места, где она по пояс? Это не второй и даже не нулевой покос, там даже и не начинали», — ответил Владимир Слепцов.

Екатерина Мусинова пообещала исправить ситуацию за выходные.

«Слушайте, я вам всем дал по вашей же просьбе время. Сказал, когда будет скошена трава до конца? Вы сами просили — еще неделю дайте. Дал неделю. Вам не стыдно? Опять — «за выходные все будет скошено». Я спрошу в понедельник — опять дайте неделю Так она когда-нибудь закончится или нет? Вы можете организовать работу должным образом или нет, в конце концов?», — рассердился мэр.

Справедливости ради нужно отметить, что в Дзержинском районе ситуация с покосом травы не самая благополучная. Корреспондент ИА REGNUM приводит фото, сделанное рядом с кинотеатром «Победа», — там беда не только с травой, но и с мусором. Мы надеемся, что глава района примет меры.