Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Представители левых политических движений Санкт-Петербурга подвергли резкой критике воссоздание православного храма на крейсере «Аврора». Они считают это неуместным и провокационным шагом, который подрывает общественную стабильность.

Дарья Драй ИА REGNUM Левые активисты у «Авроры» в день 100-летия Октября

Напомним, 5 июля стало известно, что на «Авроре» в одном из помещений корабля воссоздан православный храм, закрытый в 1917 году, и вскоре там возобновятся богослужения.

«Восстановление православного храма на легендарном революционном крейсере «Аврора» — это антиисторичный и вызывающий шаг властей, который фактически провоцирует раскол общества», — считает руководитель петербургского отделения партии «Коммунисты России», муниципальный депутат Сергей Малинкович.

Он напомнил, что крейсер «Аврора» известен всему миру как символ большевистской революции, имевшей антиклерикальный характер.

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«Мы, коммунисты, никогда не требовали установления революционных символов в культовых сооружениях и, соответственно, многих людей левых взглядов оскорбляет и возмущает нарочитое решение о восстановлении храма на крейсере «Аврора», — сообщил Малинкович, позицию которого сообщила ИА REGNUM пресс-служба партии.

Малинкович уверен, что этот шаг «не способствует стабильности в обществе». Он заявил о намерении коммунистов добиваться отмены воссоздания храма на крейсере «Аврора».