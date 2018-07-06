Астана, 6 июля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. По случаю дня рождения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поздравительные телеграммы лидеру республики направили президент России Владимир Путин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает 6 июля пресс-служба казахского президента.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

По словам Владимира Путина, Назарбаев за годы управления страной заслужил «уважение граждан Казахстана, а также высокий международный авторитет».

«Искренне желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов», — написал российский президент.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, поздравляя Нурсултана Назарбаева, отметил вклад казахского лидера в укрепление тёплых отношений и союзничества между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Конституционный суд республики Казахстан признал соответствующим Конституции республики закон «О Совете безопасности РК», согласно которому Нурсултан Назарбаев наделяется пожизненным правом возглавлять Совет безопасности республики.

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