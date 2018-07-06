Москва, 6 июля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева прокомментировала идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова об упразднении Пенсионного фонда России (ПФР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

По ее словам, необходимо тщательно просчитать все риски и возможные минусы для реализации этой инициативы, поэтому решение не должно приниматься на эмоциях.

«Если это объективно для оперативности решений… тогда, наверное, да, — сказала Гусева в интервью РИА Новости. — Но пока, честно говоря, не вижу этого механизма».

По ее словам, к подобным решениям, которые предлагают какой-то новый механизм работы в государственной системе, следует подходить очень взвешенно.

«Необходимо понимать, действительно ли мы сможем на чем-то сэкономить, действительно ли это будет более оперативно с точки зрения принятия решений», — сказала Гусева.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля Уполномоченный по правам бизнесменов при президенте РФ, лидер Партии роста Борис Титов предложил ликвидировать ПФР и передать его функции Федеральному казначейству.

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