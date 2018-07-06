Москва, 6 июля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законопроект о включении в ипотечное покрытие облигаций прав требования, который в итоге позволит банкам снижать ставки по ипотеке.

Кредитование

Согласно документу, изменения в законе «Об ипотечных ценных бумагах» позволят включить права требования, обеспеченные залогом прав по договорам участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций.

Таким образом, отмечают авторы, банки смогут увеличивать объемы и снижать ставки по ипотеке за счет доступа к быстрому рефинансированию кредитов, которые были представлены для покупки жилья в новом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, в России количество выданных банками новых кредитов только за первые пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросло на 20%, а объёмы кредитования увеличились на 55%. По данным Объединенного кредитного бюро, российским гражданам было выдано более 15 млн новых кредитов на общую сумму 2,97 трлн рублей.

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