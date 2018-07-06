Бразилиа, 6 июля, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Бразилия закупила у России партию пшеницы. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, речь идёт о 25 тыс. тонн зерновых, которые купили три завода на северо-востоке Бразилии.

Пшеница

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Отмечается, что пшеница была закуплена у агрохолдинга «Содружество», это стало первой сделкой по импорту российский пшеницы с 2010 года, когда Бразилия закупила у РФ 29,7 тыс. тонн. В министерстве сельского хозяйства страны добавили, что до этого в 2002 году сообщалось лишь об одной сделке на 9,9 тыс. тонн. По данным бразильской консалтинговой компании Trigo & Farinhas, поставки партии пшеницы запланированы на июль.

Напомним, сделкам по поставкам пшеницы между двумя странами на протяжении многих лет препятствовали высокие фитосанитарные требования, установленные Бразилией для импорта пшеницы из России. В мае 2018 года секретариат по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии смягчил карантинные фитосанитарные требования при поставках пшеницы из РФ.