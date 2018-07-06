Донецк, 6 июля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Забастовки шахтеров на Украине не приведут к результату, заявил депутат народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) от фракции «Донецкая Республика» Владимир Бидёвка, сообщает 5 июля «Донецкое агентство новостей».

Пьер Полюс. Шахтер

По его словам, кризис в угольной отрасли Украины вынудил рабочих выходить на забастовки и митинги у здания Верховной рады. Однако киевская хунта не намерена выполнять требования народа, считает депутат. Бидёвка подчеркнул, что протестные акции шахтеров на Украине проходили и раньше, но результата это не приносило — не принесет и в этот раз.

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Напомним, 5 июля у здания Верховной рады собрались порядка 1 тыс. шахтеров с требованием погасить задолженность по заработной плате.