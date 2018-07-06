Амстердам, 6 июля, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Семье Анны Франк, известной еврейской девочки, погибшей в годы Холокоста, перед началом Второй мировой войны было отказано в миграции в США, сообщает 6 июля Associated Press.

Анна Франк

Исследователи проанализировали ряд документов и пришли к убеждению, что отец Анны Отто Франк дважды пытался собрать необходимые документы для миграции в США, а затем на Кубу. Однако ему было отказано, поэтому семья Франк перебралась в Амстердам 6 июля 1942 года — ровно 76 лет назад.

Напомним, Анна Франк получила всемирную известность благодаря своим дневникам, в которых отражена бесчеловечная сущность нацизма. Девочка скончалась в феврале 1945 года в одном из концентрационных лагерей от тифа.