Москва, 6 июля, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Судя по мониторингу Росстата о производстве нефтепродуктов и потребительских ценах на них (с 25 июня по 1 июля 2018 года) и данным Российского топливного союза (РТС) по мелкооптовым и розничным ценам на 5 июля 2018 года, бензиновый ажиотаж удалось временно стабилизировать.

Иван Шилов ИА REGNUM
Цены на бензин

Рост цен на моторное топливо статистики зарегистрировали только в восьми российских регионах. Более всего (на 1,2%) бензин подорожал во Владивостоке, а в Санкт-Петербурге цены на него выросли на 0,3%. По данным РТС, увеличение мелкооптовых цен на бензин марки АИ-92 за последний месяц коснулось трёх регионов: Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

Вместе с тем в 10 российских столицах отмечалось некоторое снижение цены топлива. К примеру, самое значительное снижение (на целых на 0,6%) произошло в Рязани, Кызыле (на 0,5%), Владимире и Петрозаводске (на 0,4%). В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный в среднем не изменились.

По данным РТС, по состоянию на 5 июля ситуация на розничном рынке не претерпела особых изменений за исключением того, что АО «Иркутскнефтепродукт» за месяц незначительно снизило цены на бензин марки АИ-95 (41,20 рубля за литр), а в Бурятии за этот же период подешевело дизельное топливо на «РН-Востокнефтепродукт» (44,75 рубля за литр).

№ п/пРегион (город)Компания (мелкооптовые поставки)Мелкооптовые ценыКомпания (реализация на АЗС)Розничные цены
ДТАИ-92АИ-95ДТАИ-92АИ-95
руб./лруб./лруб./лруб./лруб./лруб./л
1г. МоскваРН-Москва41,7540,2841,33РН-Москва43,9841,8545,56
Газпромнефть-РП40,7839,4841,40Газпромнефть-Центр43,5841,9045,11
Лукойл-ЦНП41,9641,1941,29Лукойл-ЦНП44,7242,4546,35
Среднее значение41,5040,3241,34ВЕМЕС44,3442,1345,73
Астра45,4744,1846,54
НефтьМагистраль44,9442,0845,49
2г. Санкт-ПетербургРН-СЗ42,3340,0541,78РН-Северо-Запад43,6540,5543,81
BP (РН-Северо-Запад)44,1240,8544,51
Газпромнефть-СЗ42,1739,8741,78Газпромнефть-северо-запа43,8641,0644,17
Лукойл-СЗНПЛукойл-СЗНП44,941,444,96
Киришиавтосервис41,9240,3542,00Киришиавтосервис43,4140,3543,52
Татнефть41,1743,5043,80Татнефть-АЗС-запад44,5542,8944,93
Среднее значение41,9040,9442,34ПТК46,0642,2745,28
Фаэтон46,942,745,9
NesteOil45,2442,4445,29
Shell45,2142,4445,19
CircleK44,7541,1244,34
Линос43,7340,5944,11
3Владимирская область* РН-Рязань42,0039,2440,83РН-Рязань42,8040,2043,10
* Газпромнефть-РП41,7939,0741,33Газпромнефть44,3040,9043,80
Среднее значение41,9039,1641,08РОСТТЕХ46,5042,0045,00
Сити-Ойл47,3046,0049,20
4Рязанская областьРоснефть-Рязаньнефтепродукт40,2638,1540,19
Газпромнефть-РП41,0538,4540,85
Среднее значение40,6638,3040,52Шелл-Нефть44,9942,5944,69
5Воронежская областьВоронежнефтепродукт (РН-Воронеж)41,1040,4542,35Воронежнефтепродукт (РН43,8042,0045,10
Среднее значение41,1040,4542,35ВТК44,142,2545,5
Калина44,143,846,85
6Нижегородская областьГазпромнефть-РП42,3440,6241,85Газпромнефть43,2041,0043,65
Лукойл-ВНП40,8739,4840,05Лукойл-ВНП44,1441,1444,49
Среднее значение41,6140,0540,95Сити-Петролеум43,9940,9944,60
Петрол 5243,9940,9944,60
Волга-Нефтепродукт44,0043,0044,50
7Костромская областьГазпромнефть-РП40,5038,1840,50
РН-Ярославль40,5038,1840,50ТНК43,6541,2543,25
Среднее значение40,5038,1840,50КТК44,9541,9543,95
Shell43,6941,6943,29
8Чувашия** ООО Башнефть-розница39,4741,36Башнефть — Розница43,0040,2043,40
Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр»43,0040,8043,58Чув.филиал ООО «Татнефт44,8040,6043,50
** ООО Лукойл-Волганефтепродукт42,7041,7043,00Лукойл45,6941,2445,24
Среднее значение42,8540,6642,18ИРБИС44,9941,9943,99
ЧебНЕФТЬ44,9942,9943,97
9ТатарияБашнефть40,2338,7040,23Башнефть42,9040,5043,10
Лукойл42,0240,9841,85Лукойл42,9040,5043,10
Таиф НК40,5238,5540,65Таиф НК42,9040,5043,10
Татнефть40,06Татнефть42,8040,4043,00
Среднее значение40,7139,4140,91Ирбис42,9940,3942,99
Волга Ойл42,9040,5043,70
Форт Римэкс44,0041,0043,00
Эконом42,0040,2043,00
10БашкирияБашнефть-розница39,4338,2539,53АЗС Башнефть43,5040,3043,30
ЛУКОЙЛ-УНПЛУКОЙЛ-УНП44,9041,2544,99
Среднее значение39,4338,2539,53ОПТАН43,5040,3043,30
АЗС-КПД43,4040,3043,10
11Челябинская областьГазпромнефть-РП43,0939,2441,40Газпромнефть-РП43,8239,6142,74
Башнефть42,0039,1041,25Башнефть42,8138,9042,18
Среднее значение42,5539,1741,33
12Тюменская областьГПН43,0939,3840,20ГПН44,6040,3043,40
Лукойл45,0241,5541,78Лукойл46,1541,2545,15
Среднее значение44,0640,4740,99АЗС Н-144,8041,3043,60
Нью Петрол44,0040,4043,40
Кондор44,5041,0043,50
13Новосибирская областьГазпромнефть-РП42,6639,1540,28Газпромнефть-Новосибирс45,2840,2143,07
Роснефть-Новосибирскнефтепродукт45,7440,3840,99Роснефть-Новосибирскнеф45,2540,243,2
Среднее значение ****42,6639,1540,28Лукойл (Франшиза)48,942,3545,2
SHELL (Франшиза)45,2941,2944,19
Янтарь45,340,9543,2
Хорос45,340,343,1
ПРАЙМ45,340,35
14Красноярский крайРН-КНП41,5838,5440,37РН-КНП45,4040,0042,10
ГПН-РП43,1739,2841,12ГПН-РП45,5540,1542,20
Среднее значение42,3838,9140,7525 часов46,9041,6044,50
КНП46,9041,6044,40
15Алтайский крайРоснефть-Алтайнефтепродукт43,3039,5940,96Роснефть-Алтайнефтепрод44,1540,3542,15
Газпромнефть43,2839,1140,18Газпромнефть44,1540,1542,20
Среднее значение43,2939,3540,57Октан45,1040,9042,80
Лукойл45,3041,0542,95
16Иркутская областьИркутскнефтепродукт44,1839,3440,51АО «Иркутскнефтепродукт44,5040,7041,20
Среднее значение44,1839,3440,51БРК44,9041,1042,80
17БурятияБурятнефтепродукт45,8640,5441,57Бурятнефтепродукт44,4040,2042,50
Среднее значение45,8640,5441,57Крайснефть44,3040,1042,40
18ЗабайкальеРН-Востокнефтепродукт46,5841,3742,26РН-Востокнефтепродукт44,7539,8042,00
Среднее значение46,5841,3742,26Омни47,9042,3044,30
19Камчатский край53,5546,6646,37ННК-Камчатнефтепродукт50,3545,649,25
Среднее значение53,5546,6646,37
20Приморский крайРН-Востокнефтепродукт48,3042,5044,00РН-Востокнефтепродукт44,4541,4542,4
ННК-Приморнефтепродукт44,7041,5042,20ННК-Приморнефтепродукт44,641,542,5
Уссурнефтепродукт48,3042,5044,00
Среднее значение47,1042,1743,40Уссури47,5541,5542,55

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По данным Росстата, на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 за последнюю неделю можно было приобрести по цене от 40,80 до 44,49 рубля за литр. А по данным РТС, 5 июля самый дешёвый бензин этой марки продавали на АЗС «Роснефти» (41,85 рубля за литр), а самый дорогой — на АЗС «Астра» (44,18 рубля за литр). При средней цене АИ-95 в 44,59−47,45 рубля, дороже всех этой маркой торговали АЗС «Астра» (46,54 рубля за литр) и «Лукойл» (46,35 рубля за литр). Дешевле всего АИ-95 продевали на «Газпромнефти» (45,11 рубля за литр).

В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 дороже всего стоил на АЗС «Татнефть» (42,89 рубля за литр), дешевле всего — на АЗС «Лукойл» (41,4 рубля за литр). Зато АИ-95 на заправках этой компании стоит больше, чем на АЗС других вертикально интегрированных нефтяных компаний (44,96 рубля за литр).

Напомним, цены на бензин в России стали расти по причине несвоевременного госрегулирования внутреннего топливного рынка. В конце мая, когда цена топлива взлетела до 50 рублей, в правительстве предприняли экстренные меры: в обмен на обещание руководителей нефтяных компаний сдерживать розничные цены на бензин Госдума РФ приняла решение о снижении акцизных ставок на бензин (на 3,7 тыс. рублей) и дизтопливо (на 2,6 тыс. рублей) и одобрила отмену планового роста акцизов с 1 июля 2018 года.

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Но не стоит забывать, что это временная мера. Ранее неоднократно заявлялось, что нефтяники (особенно независимые компании) и российский бюджет несут убытки. Для того чтобы стабилизировать рынок, говорилось о необходимости обеспечить комплекс мер, в том числе — профицитное насыщение внутреннего рынка моторного топлива и увеличение объема продаж топлива в ходе биржевых торгов. Но этого до сих пор не произошло.

Не рассматривает правительство и предложение о возможности введения экспортных пошлин на нефтепродукты, озвученное российским президентом Владимиром Путиным в ходе «прямой линии».

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Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко полагает, что если в течение ближайшего времени не произойдёт насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, то биржевые цены на бензин могут вырасти ещё на пять тысяч рублей за тонну. А значит, мониторинг нефтяного рынка России, показавший некую стабилизацию цен на бензин, может оказаться лишь затишьем перед бурей.