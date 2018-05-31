Москва, 6 июля, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Судя по мониторингу Росстата о производстве нефтепродуктов и потребительских ценах на них (с 25 июня по 1 июля 2018 года) и данным Российского топливного союза (РТС) по мелкооптовым и розничным ценам на 5 июля 2018 года, бензиновый ажиотаж удалось временно стабилизировать.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Рост цен на моторное топливо статистики зарегистрировали только в восьми российских регионах. Более всего (на 1,2%) бензин подорожал во Владивостоке, а в Санкт-Петербурге цены на него выросли на 0,3%. По данным РТС, увеличение мелкооптовых цен на бензин марки АИ-92 за последний месяц коснулось трёх регионов: Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

Вместе с тем в 10 российских столицах отмечалось некоторое снижение цены топлива. К примеру, самое значительное снижение (на целых на 0,6%) произошло в Рязани, Кызыле (на 0,5%), Владимире и Петрозаводске (на 0,4%). В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный в среднем не изменились.

По данным РТС, по состоянию на 5 июля ситуация на розничном рынке не претерпела особых изменений за исключением того, что АО «Иркутскнефтепродукт» за месяц незначительно снизило цены на бензин марки АИ-95 (41,20 рубля за литр), а в Бурятии за этот же период подешевело дизельное топливо на «РН-Востокнефтепродукт» (44,75 рубля за литр).

№ п/п Регион (город) Компания (мелкооптовые поставки) Мелкооптовые цены Компания (реализация на АЗС) Розничные цены ДТ АИ-92 АИ-95 ДТ АИ-92 АИ-95 руб./л руб./л руб./л руб./л руб./л руб./л 1 г. Москва РН-Москва 41,75 40,28 41,33 РН-Москва 43,98 41,85 45,56 Газпромнефть-РП 40,78 39,48 41,40 Газпромнефть-Центр 43,58 41,90 45,11 Лукойл-ЦНП 41,96 41,19 41,29 Лукойл-ЦНП 44,72 42,45 46,35 Среднее значение 41,50 40,32 41,34 ВЕМЕС 44,34 42,13 45,73 Астра 45,47 44,18 46,54 НефтьМагистраль 44,94 42,08 45,49 2 г. Санкт-Петербург РН-СЗ 42,33 40,05 41,78 РН-Северо-Запад 43,65 40,55 43,81 BP (РН-Северо-Запад) 44,12 40,85 44,51 Газпромнефть-СЗ 42,17 39,87 41,78 Газпромнефть-северо-запа 43,86 41,06 44,17 Лукойл-СЗНП Лукойл-СЗНП 44,9 41,4 44,96 Киришиавтосервис 41,92 40,35 42,00 Киришиавтосервис 43,41 40,35 43,52 Татнефть 41,17 43,50 43,80 Татнефть-АЗС-запад 44,55 42,89 44,93 Среднее значение 41,90 40,94 42,34 ПТК 46,06 42,27 45,28 Фаэтон 46,9 42,7 45,9 NesteOil 45,24 42,44 45,29 Shell 45,21 42,44 45,19 CircleK 44,75 41,12 44,34 Линос 43,73 40,59 44,11 3 Владимирская область * РН-Рязань 42,00 39,24 40,83 РН-Рязань 42,80 40,20 43,10 * Газпромнефть-РП 41,79 39,07 41,33 Газпромнефть 44,30 40,90 43,80 Среднее значение 41,90 39,16 41,08 РОСТТЕХ 46,50 42,00 45,00 Сити-Ойл 47,30 46,00 49,20 4 Рязанская область Роснефть-Рязаньнефтепродукт 40,26 38,15 40,19 Газпромнефть-РП 41,05 38,45 40,85 Среднее значение 40,66 38,30 40,52 Шелл-Нефть 44,99 42,59 44,69 5 Воронежская область Воронежнефтепродукт (РН-Воронеж) 41,10 40,45 42,35 Воронежнефтепродукт (РН 43,80 42,00 45,10 Среднее значение 41,10 40,45 42,35 ВТК 44,1 42,25 45,5 Калина 44,1 43,8 46,85 6 Нижегородская область Газпромнефть-РП 42,34 40,62 41,85 Газпромнефть 43,20 41,00 43,65 Лукойл-ВНП 40,87 39,48 40,05 Лукойл-ВНП 44,14 41,14 44,49 Среднее значение 41,61 40,05 40,95 Сити-Петролеум 43,99 40,99 44,60 Петрол 52 43,99 40,99 44,60 Волга-Нефтепродукт 44,00 43,00 44,50 7 Костромская область Газпромнефть-РП 40,50 38,18 40,50 РН-Ярославль 40,50 38,18 40,50 ТНК 43,65 41,25 43,25 Среднее значение 40,50 38,18 40,50 КТК 44,95 41,95 43,95 Shell 43,69 41,69 43,29 8 Чувашия ** ООО Башнефть-розница 39,47 41,36 Башнефть — Розница 43,00 40,20 43,40 Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр» 43,00 40,80 43,58 Чув.филиал ООО «Татнефт 44,80 40,60 43,50 ** ООО Лукойл-Волганефтепродукт 42,70 41,70 43,00 Лукойл 45,69 41,24 45,24 Среднее значение 42,85 40,66 42,18 ИРБИС 44,99 41,99 43,99 ЧебНЕФТЬ 44,99 42,99 43,97 9 Татария Башнефть 40,23 38,70 40,23 Башнефть 42,90 40,50 43,10 Лукойл 42,02 40,98 41,85 Лукойл 42,90 40,50 43,10 Таиф НК 40,52 38,55 40,65 Таиф НК 42,90 40,50 43,10 Татнефть 40,06 Татнефть 42,80 40,40 43,00 Среднее значение 40,71 39,41 40,91 Ирбис 42,99 40,39 42,99 Волга Ойл 42,90 40,50 43,70 Форт Римэкс 44,00 41,00 43,00 Эконом 42,00 40,20 43,00 10 Башкирия Башнефть-розница 39,43 38,25 39,53 АЗС Башнефть 43,50 40,30 43,30 ЛУКОЙЛ-УНП ЛУКОЙЛ-УНП 44,90 41,25 44,99 Среднее значение 39,43 38,25 39,53 ОПТАН 43,50 40,30 43,30 АЗС-КПД 43,40 40,30 43,10 11 Челябинская область Газпромнефть-РП 43,09 39,24 41,40 Газпромнефть-РП 43,82 39,61 42,74 Башнефть 42,00 39,10 41,25 Башнефть 42,81 38,90 42,18 Среднее значение 42,55 39,17 41,33 12 Тюменская область ГПН 43,09 39,38 40,20 ГПН 44,60 40,30 43,40 Лукойл 45,02 41,55 41,78 Лукойл 46,15 41,25 45,15 Среднее значение 44,06 40,47 40,99 АЗС Н-1 44,80 41,30 43,60 Нью Петрол 44,00 40,40 43,40 Кондор 44,50 41,00 43,50 13 Новосибирская область Газпромнефть-РП 42,66 39,15 40,28 Газпромнефть-Новосибирс 45,28 40,21 43,07 Роснефть-Новосибирскнефтепродукт 45,74 40,38 40,99 Роснефть-Новосибирскнеф 45,25 40,2 43,2 Среднее значение **** 42,66 39,15 40,28 Лукойл (Франшиза) 48,9 42,35 45,2 SHELL (Франшиза) 45,29 41,29 44,19 Янтарь 45,3 40,95 43,2 Хорос 45,3 40,3 43,1 ПРАЙМ 45,3 40,35 14 Красноярский край РН-КНП 41,58 38,54 40,37 РН-КНП 45,40 40,00 42,10 ГПН-РП 43,17 39,28 41,12 ГПН-РП 45,55 40,15 42,20 Среднее значение 42,38 38,91 40,75 25 часов 46,90 41,60 44,50 КНП 46,90 41,60 44,40 15 Алтайский край Роснефть-Алтайнефтепродукт 43,30 39,59 40,96 Роснефть-Алтайнефтепрод 44,15 40,35 42,15 Газпромнефть 43,28 39,11 40,18 Газпромнефть 44,15 40,15 42,20 Среднее значение 43,29 39,35 40,57 Октан 45,10 40,90 42,80 Лукойл 45,30 41,05 42,95 16 Иркутская область Иркутскнефтепродукт 44,18 39,34 40,51 АО «Иркутскнефтепродукт 44,50 40,70 41,20 Среднее значение 44,18 39,34 40,51 БРК 44,90 41,10 42,80 17 Бурятия Бурятнефтепродукт 45,86 40,54 41,57 Бурятнефтепродукт 44,40 40,20 42,50 Среднее значение 45,86 40,54 41,57 Крайснефть 44,30 40,10 42,40 18 Забайкалье РН-Востокнефтепродукт 46,58 41,37 42,26 РН-Востокнефтепродукт 44,75 39,80 42,00 Среднее значение 46,58 41,37 42,26 Омни 47,90 42,30 44,30 19 Камчатский край 53,55 46,66 46,37 ННК-Камчатнефтепродукт 50,35 45,6 49,25 Среднее значение 53,55 46,66 46,37 20 Приморский край РН-Востокнефтепродукт 48,30 42,50 44,00 РН-Востокнефтепродукт 44,45 41,45 42,4 ННК-Приморнефтепродукт 44,70 41,50 42,20 ННК-Приморнефтепродукт 44,6 41,5 42,5 Уссурнефтепродукт 48,30 42,50 44,00 Среднее значение 47,10 42,17 43,40 Уссури 47,55 41,55 42,55

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По данным Росстата, на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 за последнюю неделю можно было приобрести по цене от 40,80 до 44,49 рубля за литр. А по данным РТС, 5 июля самый дешёвый бензин этой марки продавали на АЗС «Роснефти» (41,85 рубля за литр), а самый дорогой — на АЗС «Астра» (44,18 рубля за литр). При средней цене АИ-95 в 44,59−47,45 рубля, дороже всех этой маркой торговали АЗС «Астра» (46,54 рубля за литр) и «Лукойл» (46,35 рубля за литр). Дешевле всего АИ-95 продевали на «Газпромнефти» (45,11 рубля за литр).

В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 дороже всего стоил на АЗС «Татнефть» (42,89 рубля за литр), дешевле всего — на АЗС «Лукойл» (41,4 рубля за литр). Зато АИ-95 на заправках этой компании стоит больше, чем на АЗС других вертикально интегрированных нефтяных компаний (44,96 рубля за литр).

Напомним, цены на бензин в России стали расти по причине несвоевременного госрегулирования внутреннего топливного рынка. В конце мая, когда цена топлива взлетела до 50 рублей, в правительстве предприняли экстренные меры: в обмен на обещание руководителей нефтяных компаний сдерживать розничные цены на бензин Госдума РФ приняла решение о снижении акцизных ставок на бензин (на 3,7 тыс. рублей) и дизтопливо (на 2,6 тыс. рублей) и одобрила отмену планового роста акцизов с 1 июля 2018 года.

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Но не стоит забывать, что это временная мера. Ранее неоднократно заявлялось, что нефтяники (особенно независимые компании) и российский бюджет несут убытки. Для того чтобы стабилизировать рынок, говорилось о необходимости обеспечить комплекс мер, в том числе — профицитное насыщение внутреннего рынка моторного топлива и увеличение объема продаж топлива в ходе биржевых торгов. Но этого до сих пор не произошло.

Не рассматривает правительство и предложение о возможности введения экспортных пошлин на нефтепродукты, озвученное российским президентом Владимиром Путиным в ходе «прямой линии».

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Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко полагает, что если в течение ближайшего времени не произойдёт насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, то биржевые цены на бензин могут вырасти ещё на пять тысяч рублей за тонну. А значит, мониторинг нефтяного рынка России, показавший некую стабилизацию цен на бензин, может оказаться лишь затишьем перед бурей.