Затишье перед бурей: что происходит с ценами на бензин в регионах
Москва, 6 июля, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Судя по мониторингу Росстата о производстве нефтепродуктов и потребительских ценах на них (с 25 июня по 1 июля 2018 года) и данным Российского топливного союза (РТС) по мелкооптовым и розничным ценам на 5 июля 2018 года, бензиновый ажиотаж удалось временно стабилизировать.
Рост цен на моторное топливо статистики зарегистрировали только в восьми российских регионах. Более всего (на 1,2%) бензин подорожал во Владивостоке, а в Санкт-Петербурге цены на него выросли на 0,3%. По данным РТС, увеличение мелкооптовых цен на бензин марки АИ-92 за последний месяц коснулось трёх регионов: Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.
Вместе с тем в 10 российских столицах отмечалось некоторое снижение цены топлива. К примеру, самое значительное снижение (на целых на 0,6%) произошло в Рязани, Кызыле (на 0,5%), Владимире и Петрозаводске (на 0,4%). В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный в среднем не изменились.
По данным РТС, по состоянию на 5 июля ситуация на розничном рынке не претерпела особых изменений за исключением того, что АО «Иркутскнефтепродукт» за месяц незначительно снизило цены на бензин марки АИ-95 (41,20 рубля за литр), а в Бурятии за этот же период подешевело дизельное топливо на «РН-Востокнефтепродукт» (44,75 рубля за литр).
|№ п/п
|Регион (город)
|Компания (мелкооптовые поставки)
|Мелкооптовые цены
|Компания (реализация на АЗС)
|Розничные цены
|ДТ
|АИ-92
|АИ-95
|ДТ
|АИ-92
|АИ-95
|руб./л
|руб./л
|руб./л
|руб./л
|руб./л
|руб./л
|1
|г. Москва
|РН-Москва
|41,75
|40,28
|41,33
|РН-Москва
|43,98
|41,85
|45,56
|Газпромнефть-РП
|40,78
|39,48
|41,40
|Газпромнефть-Центр
|43,58
|41,90
|45,11
|Лукойл-ЦНП
|41,96
|41,19
|41,29
|Лукойл-ЦНП
|44,72
|42,45
|46,35
|Среднее значение
|41,50
|40,32
|41,34
|ВЕМЕС
|44,34
|42,13
|45,73
|Астра
|45,47
|44,18
|46,54
|НефтьМагистраль
|44,94
|42,08
|45,49
|2
|г. Санкт-Петербург
|РН-СЗ
|42,33
|40,05
|41,78
|РН-Северо-Запад
|43,65
|40,55
|43,81
|BP (РН-Северо-Запад)
|44,12
|40,85
|44,51
|Газпромнефть-СЗ
|42,17
|39,87
|41,78
|Газпромнефть-северо-запа
|43,86
|41,06
|44,17
|Лукойл-СЗНП
|Лукойл-СЗНП
|44,9
|41,4
|44,96
|Киришиавтосервис
|41,92
|40,35
|42,00
|Киришиавтосервис
|43,41
|40,35
|43,52
|Татнефть
|41,17
|43,50
|43,80
|Татнефть-АЗС-запад
|44,55
|42,89
|44,93
|Среднее значение
|41,90
|40,94
|42,34
|ПТК
|46,06
|42,27
|45,28
|Фаэтон
|46,9
|42,7
|45,9
|NesteOil
|45,24
|42,44
|45,29
|Shell
|45,21
|42,44
|45,19
|CircleK
|44,75
|41,12
|44,34
|Линос
|43,73
|40,59
|44,11
|3
|Владимирская область
|* РН-Рязань
|42,00
|39,24
|40,83
|РН-Рязань
|42,80
|40,20
|43,10
|* Газпромнефть-РП
|41,79
|39,07
|41,33
|Газпромнефть
|44,30
|40,90
|43,80
|Среднее значение
|41,90
|39,16
|41,08
|РОСТТЕХ
|46,50
|42,00
|45,00
|Сити-Ойл
|47,30
|46,00
|49,20
|4
|Рязанская область
|Роснефть-Рязаньнефтепродукт
|40,26
|38,15
|40,19
|Газпромнефть-РП
|41,05
|38,45
|40,85
|Среднее значение
|40,66
|38,30
|40,52
|Шелл-Нефть
|44,99
|42,59
|44,69
|5
|Воронежская область
|Воронежнефтепродукт (РН-Воронеж)
|41,10
|40,45
|42,35
|Воронежнефтепродукт (РН
|43,80
|42,00
|45,10
|Среднее значение
|41,10
|40,45
|42,35
|ВТК
|44,1
|42,25
|45,5
|Калина
|44,1
|43,8
|46,85
|6
|Нижегородская область
|Газпромнефть-РП
|42,34
|40,62
|41,85
|Газпромнефть
|43,20
|41,00
|43,65
|Лукойл-ВНП
|40,87
|39,48
|40,05
|Лукойл-ВНП
|44,14
|41,14
|44,49
|Среднее значение
|41,61
|40,05
|40,95
|Сити-Петролеум
|43,99
|40,99
|44,60
|Петрол 52
|43,99
|40,99
|44,60
|Волга-Нефтепродукт
|44,00
|43,00
|44,50
|7
|Костромская область
|Газпромнефть-РП
|40,50
|38,18
|40,50
|РН-Ярославль
|40,50
|38,18
|40,50
|ТНК
|43,65
|41,25
|43,25
|Среднее значение
|40,50
|38,18
|40,50
|КТК
|44,95
|41,95
|43,95
|Shell
|43,69
|41,69
|43,29
|8
|Чувашия
|** ООО Башнефть-розница
|39,47
|41,36
|Башнефть — Розница
|43,00
|40,20
|43,40
|Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр»
|43,00
|40,80
|43,58
|Чув.филиал ООО «Татнефт
|44,80
|40,60
|43,50
|** ООО Лукойл-Волганефтепродукт
|42,70
|41,70
|43,00
|Лукойл
|45,69
|41,24
|45,24
|Среднее значение
|42,85
|40,66
|42,18
|ИРБИС
|44,99
|41,99
|43,99
|ЧебНЕФТЬ
|44,99
|42,99
|43,97
|9
|Татария
|Башнефть
|40,23
|38,70
|40,23
|Башнефть
|42,90
|40,50
|43,10
|Лукойл
|42,02
|40,98
|41,85
|Лукойл
|42,90
|40,50
|43,10
|Таиф НК
|40,52
|38,55
|40,65
|Таиф НК
|42,90
|40,50
|43,10
|Татнефть
|40,06
|Татнефть
|42,80
|40,40
|43,00
|Среднее значение
|40,71
|39,41
|40,91
|Ирбис
|42,99
|40,39
|42,99
|Волга Ойл
|42,90
|40,50
|43,70
|Форт Римэкс
|44,00
|41,00
|43,00
|Эконом
|42,00
|40,20
|43,00
|10
|Башкирия
|Башнефть-розница
|39,43
|38,25
|39,53
|АЗС Башнефть
|43,50
|40,30
|43,30
|ЛУКОЙЛ-УНП
|ЛУКОЙЛ-УНП
|44,90
|41,25
|44,99
|Среднее значение
|39,43
|38,25
|39,53
|ОПТАН
|43,50
|40,30
|43,30
|АЗС-КПД
|43,40
|40,30
|43,10
|11
|Челябинская область
|Газпромнефть-РП
|43,09
|39,24
|41,40
|Газпромнефть-РП
|43,82
|39,61
|42,74
|Башнефть
|42,00
|39,10
|41,25
|Башнефть
|42,81
|38,90
|42,18
|Среднее значение
|42,55
|39,17
|41,33
|12
|Тюменская область
|ГПН
|43,09
|39,38
|40,20
|ГПН
|44,60
|40,30
|43,40
|Лукойл
|45,02
|41,55
|41,78
|Лукойл
|46,15
|41,25
|45,15
|Среднее значение
|44,06
|40,47
|40,99
|АЗС Н-1
|44,80
|41,30
|43,60
|Нью Петрол
|44,00
|40,40
|43,40
|Кондор
|44,50
|41,00
|43,50
|13
|Новосибирская область
|Газпромнефть-РП
|42,66
|39,15
|40,28
|Газпромнефть-Новосибирс
|45,28
|40,21
|43,07
|Роснефть-Новосибирскнефтепродукт
|45,74
|40,38
|40,99
|Роснефть-Новосибирскнеф
|45,25
|40,2
|43,2
|Среднее значение ****
|42,66
|39,15
|40,28
|Лукойл (Франшиза)
|48,9
|42,35
|45,2
|SHELL (Франшиза)
|45,29
|41,29
|44,19
|Янтарь
|45,3
|40,95
|43,2
|Хорос
|45,3
|40,3
|43,1
|ПРАЙМ
|45,3
|40,35
|14
|Красноярский край
|РН-КНП
|41,58
|38,54
|40,37
|РН-КНП
|45,40
|40,00
|42,10
|ГПН-РП
|43,17
|39,28
|41,12
|ГПН-РП
|45,55
|40,15
|42,20
|Среднее значение
|42,38
|38,91
|40,75
|25 часов
|46,90
|41,60
|44,50
|КНП
|46,90
|41,60
|44,40
|15
|Алтайский край
|Роснефть-Алтайнефтепродукт
|43,30
|39,59
|40,96
|Роснефть-Алтайнефтепрод
|44,15
|40,35
|42,15
|Газпромнефть
|43,28
|39,11
|40,18
|Газпромнефть
|44,15
|40,15
|42,20
|Среднее значение
|43,29
|39,35
|40,57
|Октан
|45,10
|40,90
|42,80
|Лукойл
|45,30
|41,05
|42,95
|16
|Иркутская область
|Иркутскнефтепродукт
|44,18
|39,34
|40,51
|АО «Иркутскнефтепродукт
|44,50
|40,70
|41,20
|Среднее значение
|44,18
|39,34
|40,51
|БРК
|44,90
|41,10
|42,80
|17
|Бурятия
|Бурятнефтепродукт
|45,86
|40,54
|41,57
|Бурятнефтепродукт
|44,40
|40,20
|42,50
|Среднее значение
|45,86
|40,54
|41,57
|Крайснефть
|44,30
|40,10
|42,40
|18
|Забайкалье
|РН-Востокнефтепродукт
|46,58
|41,37
|42,26
|РН-Востокнефтепродукт
|44,75
|39,80
|42,00
|Среднее значение
|46,58
|41,37
|42,26
|Омни
|47,90
|42,30
|44,30
|19
|Камчатский край
|53,55
|46,66
|46,37
|ННК-Камчатнефтепродукт
|50,35
|45,6
|49,25
|Среднее значение
|53,55
|46,66
|46,37
|20
|Приморский край
|РН-Востокнефтепродукт
|48,30
|42,50
|44,00
|РН-Востокнефтепродукт
|44,45
|41,45
|42,4
|ННК-Приморнефтепродукт
|44,70
|41,50
|42,20
|ННК-Приморнефтепродукт
|44,6
|41,5
|42,5
|Уссурнефтепродукт
|48,30
|42,50
|44,00
|Среднее значение
|47,10
|42,17
|43,40
|Уссури
|47,55
|41,55
|42,55
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По данным Росстата, на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 за последнюю неделю можно было приобрести по цене от 40,80 до 44,49 рубля за литр. А по данным РТС, 5 июля самый дешёвый бензин этой марки продавали на АЗС «Роснефти» (41,85 рубля за литр), а самый дорогой — на АЗС «Астра» (44,18 рубля за литр). При средней цене АИ-95 в 44,59−47,45 рубля, дороже всех этой маркой торговали АЗС «Астра» (46,54 рубля за литр) и «Лукойл» (46,35 рубля за литр). Дешевле всего АИ-95 продевали на «Газпромнефти» (45,11 рубля за литр).
В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 дороже всего стоил на АЗС «Татнефть» (42,89 рубля за литр), дешевле всего — на АЗС «Лукойл» (41,4 рубля за литр). Зато АИ-95 на заправках этой компании стоит больше, чем на АЗС других вертикально интегрированных нефтяных компаний (44,96 рубля за литр).
Напомним, цены на бензин в России стали расти по причине несвоевременного госрегулирования внутреннего топливного рынка. В конце мая, когда цена топлива взлетела до 50 рублей, в правительстве предприняли экстренные меры: в обмен на обещание руководителей нефтяных компаний сдерживать розничные цены на бензин Госдума РФ приняла решение о снижении акцизных ставок на бензин (на 3,7 тыс. рублей) и дизтопливо (на 2,6 тыс. рублей) и одобрила отмену планового роста акцизов с 1 июля 2018 года.
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Но не стоит забывать, что это временная мера. Ранее неоднократно заявлялось, что нефтяники (особенно независимые компании) и российский бюджет несут убытки. Для того чтобы стабилизировать рынок, говорилось о необходимости обеспечить комплекс мер, в том числе — профицитное насыщение внутреннего рынка моторного топлива и увеличение объема продаж топлива в ходе биржевых торгов. Но этого до сих пор не произошло.
Не рассматривает правительство и предложение о возможности введения экспортных пошлин на нефтепродукты, озвученное российским президентом Владимиром Путиным в ходе «прямой линии».
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Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко полагает, что если в течение ближайшего времени не произойдёт насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, то биржевые цены на бензин могут вырасти ещё на пять тысяч рублей за тонну. А значит, мониторинг нефтяного рынка России, показавший некую стабилизацию цен на бензин, может оказаться лишь затишьем перед бурей.