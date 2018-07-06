Ярославль, 6 июля, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Пенсионеры, торгующие на муниципальных рынках города продуктами со своих огородов, получат возможность бесплатно пользоваться услугами лаборатории. Об этом сегодня на пятничном общегородском совещании заявил мэр Ярославля Владимир Слепцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Это касается только тех, кто желает официально реализовывать свою продукцию на специально выделенных местах на городских рынках.

«Мы поможем пенсионерам, торгующим на муниципальных рынках продукцией со своих приусадебных участков. Все они могут бесплатно воспользоваться услугами лаборатории для оценки качества своего товара и так же бесплатно получить необходимое заключение для торговли. Это касается именно тех, кто продает свою продукцию на муниципальных рынках, а не на улице», — отметил Владимир Слепцов.

Вся предлагаемая на рынках продукция должна проходить обязательные лабораторные исследования. Если продукция соответствует нормам, то эксперты выписывают заключение о реализации. В случаях превышения норм продукция к реализации не допускается.

В мэрии отмечают, что на муниципальных рынках Ярославля выделено 150 бесплатных торговых мест для пенсионеров, которые ведут подсобные хозяйства.