Калуга, 6 июля, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Калужской области подвели предварительные итоги единого государственного экзамена. Как сообщила 6 июля корреспонденту ИА REGNUM главный специалист управления министерства образования и науки Калужской области Евгения Пасканная, в 2018 году для участия в ЕГЭ подали заявления 4860 выпускников (в 2017 году — 4625 человек). По-прежнему в лидерах из выбираемых предметов обществознание (предмет сдавал 2791 выпускник), а также физика (1126) и история (971).

Дарья Антонова Сдача ЕГЭ

По предварительным данным, максимальные 100 баллов набрали 37 участников: по русскому языку — 12 (в 2017 году при сдаче ЕГЭ по русскому языку 22 выпускника набрали 100 баллов).

В 2018 году по обществознанию 100 баллов набрали 11 участников ЕГЭ, по химии — семь выпускников, по информатике и ИКТ — три, по истории — два участника, по физике, биологии, литературе — по одному участнику. Одна выпускница школы города Обнинска набрала 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и обществознанию.

Между тем не сдали оба обязательных учебных предмета четыре выпускника. 33 человека не получили необходимые три балла по математике базового уровня.

«Результат ЕГЭ-2018 оказался ниже, чем в прошлом году, — тогда выпускников-«стобальников» было 41. Впрочем, окончательно подвести итоги можно будет лишь после того, как будут получены результаты экзаменов, которые сдавали в резервные дни», — уточнила Евгения Пасканная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в регионе действовало 37 пунктов приема ЕГЭ. 427 аудиторий, где проходили экзамены, были оборудованы видеокамерами. Одновременно сдачу ЕГЭ контролировали более 400 общественных наблюдателей.