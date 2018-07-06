Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Бывшая глава управляющей компании «ПАН-Траст» Елена Меньшикова отправлена под домашний арест. Такую меру пресечения ей избрал Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Экс-руководитель компании проходит фигурантом по уголовному делу о незаконном выводе активов Балтийского банка, пишет «Коммерсантъ».

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Ранее Меньшикова уже была допрошена следователями в качестве подозреваемой. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Тогда же бывший гендиректор была задержана, а в ее квартире и офисе управляющей компании провели обыски.

Напомним, уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено петербургским ГСУ СКР в октябре 2016 года, в апреле 2018 года оно было передано в центральный аппарат ведомства. По версии следствия, тогда ещё генеральный директор «ПАН-Траста» Меньшикова своими действиями причинила ущерб Балтийскому банку, а также ООО «Балтфинанс», которые являлись пайщиками закрытого паевого инвестиционного фонда «Северная столица». При этом компания «ПАН-Траст» управляла паевым фондом. По данным СКР, в феврале и марте 2014 года от имени УК подозреваемая оформила более сотни дополнительных инвестиционных паев стоимостью свыше 8 млрд рублей, которые были переданы компании «Фортис». В качестве оплаты «Северная столица» получила доли в ООО «Петербургское агентство недвижимости», ООО «Алекс» и ООО «Еврострой» на «общую сумму не менее 360 млн рублей.