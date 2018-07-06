Донецк, 6 июля, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Украинские каратели пять раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 5 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли Горловку, Гольмовский, Доломитное, Ясиноватую, Докучаевск и Коминтерново из гранатометов, минометов и легкого стрелкового орудия. Отмечается, что украинские войска стреляли по всем трем направлениям: донецкому, мариупольскому и горловскому.

Ранее, 4 июля, ВСУ обстреляли девять населенных пунктов в ДНР, истратив 65 единиц боеприпасов.

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Напомним, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что после объявления «хлебного» перемирия интенсивность обстрелов в Донбассе снизилась. Тем не менее украинские солдаты не прекращают обстрелы населенных пунктов независимых республик.