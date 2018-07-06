Москва, 6 июля, 2018, 09:55 — ИА Регнум. В России большинство жителей верит в победу национальной футбольной сборной в матче ¼ финала чемпионата мира с Хорватией. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра по изучению общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские болельщицы

В победу сборной верят 56% респондентов. 10% считают, что команды сыграют вничью. 15% опрошенных считают, что победят хорваты. 19% затруднились ответить на вопрос.

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Напомним, четвертьфинальный матч между командами России и Хорватии состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 7 июля. Начало встречи — 21:00 мск.

Ранее обе сборные успешно преодолели стадию 1/8 финала, обыграв соперников в серии послематчевых пенальти. Россия обыграла Испанию, а Хорватия оказалась сильнее Дании.

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