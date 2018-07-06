Киев, 6 июля, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Депутат парламента Украины от «Блока Петра Порошенко» Геннадий Ткачук оконфузился в прямом в эфире телеканала «112 Украина». Так, народный избранник, отвечая на вопрос о коррупции на Украине, назвал Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерику Могерини двумя разными людьми.

The Official CTBTO Photostream Федерика Могерини

По его словам, ранее «господин Могерини» заявил, что только «слепой не может видеть изменений, которые в настоящее время происходят на Украине».

Ведущая украинского телеканала поправила депутата и сказала, что Федерика является женщиной. Ткачук, который согласился с сотрудницей СМИ, продолжил выступление.

«Да, Федерика — это госпожа, — сказал украинский депутат. — Но Могерини сказал, что сегодня на Украине идут тектонические сдвиги».

При этом Ткачук не исключил, что он, может, и перепутал, «кто из них что сказал».

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. По словам украинского лидера, именно тогда была создана украинская церковь.

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