Депутат Украины: «Федерика — это госпожа. Но Могерини сказал»
Киев, 6 июля, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Депутат парламента Украины от «Блока Петра Порошенко» Геннадий Ткачук оконфузился в прямом в эфире телеканала «112 Украина». Так, народный избранник, отвечая на вопрос о коррупции на Украине, назвал Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерику Могерини двумя разными людьми.
По его словам, ранее «господин Могерини» заявил, что только «слепой не может видеть изменений, которые в настоящее время происходят на Украине».
Ведущая украинского телеканала поправила депутата и сказала, что Федерика является женщиной. Ткачук, который согласился с сотрудницей СМИ, продолжил выступление.
«Да, Федерика — это госпожа, — сказал украинский депутат. — Но Могерини сказал, что сегодня на Украине идут тектонические сдвиги».
При этом Ткачук не исключил, что он, может, и перепутал, «кто из них что сказал».
Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. По словам украинского лидера, именно тогда была создана украинская церковь.
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