Москва, 6 июля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой решить проблему с рефинансированием ипотеки, взятой с использованием материнского капитала. Текст письма опубликован на сайте АРБ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лодка

По словам Тосуняна, на сегодняшний день при оформлении ипотеки недвижимость передаётся в залог банку. При получении ипотечного кредита с использованием материнского капитала заёмщик по закону вынужден предоставить долю собственности в приобретаемом помещении супругу и детям.

Затем, в случае рефинансирования ипотеки в другом банке, разрешение на залог недвижимости должны выдавать органы опеки и попечительства, которые часто не дают своего разрешения.

В результате банк остаётся без обеспечения, и он вынужден увеличивать процентную ставку, которая в итоге превышает ставку по первоначальному кредиту. Помочь разрешить проблему может выработка единых критериев для работы органов опеки и попечительства на случай обращения заемщиков в сходной ситуации, считают в АРБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России семьи с двумя и более детьми получили дополнительные возможности использования средств материнского капитала. Теперь использовать материнский капитал можно на перекредитование, в том числе ипотечных займов.

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