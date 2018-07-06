В Британии рассказали, благодаря чему выжили Скрипали
Лондон, 6 июля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления в британском Солсбери выжили благодаря сильному дождю, который прошел перед их приходом домой, сообщает The Sun со ссылкой на руководителей сил безопасности Соединенного Королевства.
По их данным, ливень снизил концентрацию нервно-паралитического вещества, которое якобы было нанесено на ручку входной двери их дома. Если бы не дождь, Скрипали, возможно, погибли бы, уверены собеседники издания.
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Напомним, 3 июля The Sun со ссылкой на осведомленные источники Скотленд-Ярда сообщило, что британская полиция подозревает в отравлении двух человек, однако привлечь их к ответственности будет сложно, поскольку они якобы «находятся под защитой президента России Владимира Путина».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за три месяца с момента инцидента со Скрипалями российская сторона так и не получила никаких внятных объяснений произошедшего, а Москва продолжит добиваться от Лондона подробной информации об инциденте.
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