Лондон, 6 июля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления в британском Солсбери выжили благодаря сильному дождю, который прошел перед их приходом домой, сообщает The Sun со ссылкой на руководителей сил безопасности Соединенного Королевства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическое оружие

По их данным, ливень снизил концентрацию нервно-паралитического вещества, которое якобы было нанесено на ручку входной двери их дома. Если бы не дождь, Скрипали, возможно, погибли бы, уверены собеседники издания.

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Напомним, 3 июля The Sun со ссылкой на осведомленные источники Скотленд-Ярда сообщило, что британская полиция подозревает в отравлении двух человек, однако привлечь их к ответственности будет сложно, поскольку они якобы «находятся под защитой президента России Владимира Путина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за три месяца с момента инцидента со Скрипалями российская сторона так и не получила никаких внятных объяснений произошедшего, а Москва продолжит добиваться от Лондона подробной информации об инциденте.

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