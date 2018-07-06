Екатеринбург, 6 июля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В Свердловской области по данным синоптиков продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

David Молния

В региональном МЧС уточнили, что за время прохождения грозового шторма были зафиксированы случаи повала деревьев, в результате чего пострадали припаркованные под ними автомобили. Также из-за сильного дождя в отдельных районах было затруднено движение автотранспорта. В результате грозы были зафиксированы локальные случаи нарушения электроснабжения, которые на данный момент полностью устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штормовое предупреждение в Свердловской области было объявлено на 4 и 5 июля. В частности, сильная непогода разбушевалась вечером 5 июля в Екатеринбурге, в результате было парализовано движение по нескольким дорогам (из-за того, что ливневая канализация не справлялась, они превратились в реки), а также горожане фиксировали случаи протекания кровли не только в домах, но и в некоторых торговых центрах.

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Отметим, что грозовые штормы регулярно накрывают Свердловскую область с 20 мая 2018 года. В конце мая штормовое предупреждение объявлялось несколько раз. Также грозовой фронт прошёл по региону и в начале июня.