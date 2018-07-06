Полтава, Украина, 6 июля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Полтавской области загорелось 5 июля пшеничное поле площадью 68 га, сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

LuidmilaKot Поле

Согласно сообщению, пожар произошел около села Подгорное на участке, принадлежащем ООО «Каменское». Огонь охватил 41 га, в итоге осталось только 27 га пшеницы. К тушению огня были привлечены семь единиц спецтехники и 21 человек.

Напомним, в начале июня на Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности — пятый класс. С начала года на Украине произошло более 16 тыс. возгораний на открытом воздухе, основная причина — действия человека.

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Также ранее в чернобыльской зоне отчуждения загорелась сухая трава, пожар распространился на 10 га. Огонь был потушен.