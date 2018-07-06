Лондон, 6 июля, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Пилот команды «Мерседес» автогонок «Формула-1» Льюис Хэмилтон заявил, что приедет на финальный матч чемпионата мира по футболу, если в нём будет играть сборная Англии. Об этом сообщает Sky Sports.

AngMoKio Льюис Хэмилтон

По словам Хэмилтона, он уже забронировал себе выходной на следующее воскресенье, чтобы приехать в Россию и поддержать сборную Англии.

«У всех, кто смотрит матчи, невероятная страсть. Это настолько захватывающе», — сказал Хэмилтон.

Напомним, сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв Колумбию по пенальти. Матч завершился вничью 1:1, в серии пенальти точнее оказались английские футболисты — 4:3.

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