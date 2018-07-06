Сана, 6 июля, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Хуситы отвергли требование арабской коалиции, осуществляющей вторжение в Йемен, по поводу выхода из осажденного города Ходейда, сообщает 6 июля Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Ополченцы, контролирующие Йемен, предложили разделить власть над стратегически важным объектом с ООН, но не отдавать его арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда к власти в стране пришли хуситы. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.