Курган, 6 июля, 2018, 09:34 — ИА Регнум. В Курганской области с рейса был снят машинист электровоза, курсирующего между Зауральем и Казахстаном. Причиной таких кардинальных мер стали долги мужчины в размере 640 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФССП.

(сс) CWitte Пути

Не погашенный кредит машинист возвращает по решению суда ежемесячными отчислениями. Но приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении его выезда за пределы России.

Когда машинист отправился в рейс до Петропавловска (Казахстан), его остановили в Макушино, на границе. Приграничный электропоезд отправился в путь под управлением его напарника.

Как отмечают приставы-исполнители Курганской области, в настоящее время ограничение на выезд за пределы России действует в отношении 15, 5 тыс. зауральцев. То есть 1,7% населения региона.