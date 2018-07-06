Токио, 6 июля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Более 150 тысяч жителей Японии получили рекомендации эвакуироваться из-за продолжающегося ливня и угрозы паводка, передает 6 июля телеканал NHK.

(сс) CWitte Ливень

Рекомендации властей адресованы проживающим на острове Сикоку и в префектурах Сидзуока и Фукуока на острове Хонсю. В сообщении отмечается, что прошедший над этими территориями тайфун «Прапирун» спровоцирует выход рек из берегов и приведет к сходу грязевых потоков и оползней с гор.

Ранее представители национального метеорологического управления Японии сообщили, за минувшие сутки на Сикоку выпало до 400 мм осадков. Они пояснили, что тайфун «Прапирун» в настоящее время превратился в область низкого давления, поэтому в регионе продолжаются проливные дожди.