Дамаск, 6 июля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В целях профилактики эпидемий брюшного тифа и гепатита А российские военные медики начали вакцинировать население Сирии, передаёт телеканал «Звезда».

(сс) ccipeggy Вакцина

В настоящее время профилактические мероприятия проводят специалисты военного госпиталя, развёрнутого в провинции Хама. Отмечается, что местное население, узнав о том, что российские врачи проводят вакцинацию, выстроились в очередь перед входом в медицинское учреждение. Женщин и детей, обратившихся за помощью, врачи пропускают без очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля более 18 тонн продуктов было роздано семьям, потерявшим кормильцев в сирийском городе Хомс. Гуманитарную помощь сирийцам оказали жители республики Ингушетия, благотворительную миссию выполнили военные из Ингушетии, находящиеся в командировке в Сирии.

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