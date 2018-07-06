Петропавловск-Камчатский, 6 июля, 2018, 09:27 — ИА Регнум. В Камчатском крае произошло второе за день землетрясение, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась, сообщает 6 июля пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

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По данным сейсмостанции «Петропавловск», очередное землетрясение произошло в 16:32 по местному времени в акватории Тихого океана на глубине 110 км.

Эпицентр подземных толчков находился восточнее Петропавловск — Камчатского городского округа в 21 км от береговой линии. Магнитуда подземного толчка составила 3,6, жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение силой до двух баллов.

Напомним, ранее в 13:40 по местному времени на Камчатке произошло 4-х балльное землетрясение. В краевой столице и нескольких районах полуострова жители ощутили подземные толчки, которые сопровождались звуком и падением предметов.

В настоящее время оперативные службы осматривают социально-значимые объекты и здания на предмет повреждений.

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