Красноярск, 6 июля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 6 июля в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади 28 568,5 га — в Эвенкийском, Кежемском, Мотыгинском, Березовском и Богучанском районах. В зоне контроля действуют 145 пожаров на площади 245 372 га — в Эвенкийском, Туруханском, Северо-Енисейском, Енисейском, Ирбейском районах, сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства.

skeeze Огонь в лесу

Власти региона утверждают, что ситуация находится под контролем, однако площадь лесных пожаров в крае уже который день растёт пугающими темпами.

Например, 4 июля в Красноярском крае горело 228 974 га лесов, 5 июля — 254 398,5 га, 6 июля — уже 273 940,5 га. А если сравнить ситуацию с прошлогодней, то она и вовсе выглядит катастрофической. Согласно данным краевого минлесхоза, 6 июля 2017 года в авиационной и наземной зонах действовало пять лесных пожаров на общей площади 57,5 га. В зоне контроля было зарегистрировано шесть пожаров на общей площади 1 522 га.

Напомним, за пожарами в зоне контроля наблюдают с помощью средств космониторинга. Власти утверждают, что прогнозируемые затраты на тушение данных пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинен. Поэтому, согласно законодательству, власти могут отказаться от тушения этих пожаров.

На сегодняшний день наиболее сложная лесопожарная обстановка в Красноярском крае складывается в Северо-Енисейском, Богучанском и Кежемском районах. В Эвенкийском районе действуют два пожара в заповеднике «Тунгусский» на площади 5 729 га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня действует режим ЧС.

В минлесхозе уточнили, что за прошедшие сутки в регионе потушено 16 лесных пожаров на площади 1 945,5 га, в том числе девять возгораний в зоне контроля. С огнём боролись более 650 человек.